‎ ضاحية واسط تحتفل بالعيد مع الأطفال وأسرهم

الشارقة 24:

في إطار حرصه على نشر أجواء الفرح، وتسليط الضوء على تقاليد العيد الأصيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قام مجلس ضاحية واسط، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، باستقبال الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك، وشاركهم الفرحة بتوزيع الهدايا والألعاب عليهم طيلة أيام العيد وسط حضور أسرهم، كما تم أيضاً تنفيذ عدد من الفعاليات الترفيهية.

وأعرب الصغار عن تقديرهم وسعادتهم بهذه الفعاليات التي نظمها مجلس ضاحية واسط، واستقباله للأهالي طوال أيام العيد في إطار حرصه على الإعلاء من المناسبة للتعبير عن التودد والتراحم والتكافل الاجتماعي.

وقال عبد العزيز الحصان رئيس مجلس ضاحية واسط، "إن العيد فرصة ننتظرها في مجلس الضاحية من أجل الاحتفال والتزاور وتبادل التهاني مع الأهالي والأسر".