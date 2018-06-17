شرطة وبلدية الشارقة تتبادلان الخبرات في مجال المختبرات المركزية

الشارقة 24:

استقبل قسم المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من إدارة المختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة، ضم كلاً من حمدة علي العجمي فني كيميائي، وحصة عبد الله السوقي فني كيميائي.

واطلع الوفد الزائر، على طبيعة الأعمال والمهام الفنية الدقيقة بقسم التحاليل الكيميائية، وبخاصة الاستفادة من إمكانيات المختبر من الأجهزة والتقنيات الحديثة فائقة الدقة، كما تعرّف على أحدث الطرق والآليات المتبعة في إجراءات تحاليل وفحوص الكشف عن مكونات المواد البترولية، ومشتقاتها التي قد تضاف إلى مادة الحناء.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من إيمان القيادة العامة لشرطة الشارقة بأهمية التعاون وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية التي تهدف إلى مواكبة التطور الفني والتقني لتحقيق الاستفادة المثلى من تجربة المختبر الجنائي الرائدة في مجال تطوير العمل وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالفحوص والتحاليل المخبرية، وفقاً لمقاييس الجودة المعتمدة واستثمارها في تعزيز أمن المجتمع.

وأكد العميد أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة، على أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي تنسجم مع استراتيجية القيادة العامة شرطة الشارقة، والتزامها بتقديم خبراتها الفنية والتقنية، والأخذ بمبدأ المرونة والانفتاح المباشر على كافة المؤسسات المحلية من خلال مد جسور التعاون بما يكفل تعزيز الترابط بين مؤسسات المجتمع الواحد.

وفي نهاية الزيارة ثمن الوفد مواقف شرطة الشارقة الداعمة للمسيرة الفنية والتقنية في مختبرات بلدية مدينة الشارقة، والتي يستفيد منها العاملون في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يعود بالنفع على تعزيز الدور الرقابي، فيما يخص مخاطر هذه المواد على صحة الإنسان والبيئة، مشيداً بنهجها المستمر في العملية التطويرية ومواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها لمصلحة مكافحة الجريمة.