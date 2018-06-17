في ثاني أيام العيد

"إصلاحية الشارقة" تحقق أمنيات الأطفال الأيتام بـ "التمكين الاجتماعي"

  • الأحد 17, يونيو 2018 في 4:48 م
  • جانب من زيارة وفد "إصلاحية الشارقة" لأطفال مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
    جانب من زيارة وفد "إصلاحية الشارقة" لأطفال مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
حققت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أمنيات الأطفال الأيتام، من خلال الزيارة التي قامت بها في ثاني أيام عيد الفطر السعيد، إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.
الشارقة 24:
 
استكمالاً لمبادرة "مشوار السعادة"، التي أطلقتها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، قام وفد من المؤسسة بزيارة إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بغرض المساهمة في تحقيق أمنيات وأحلام الأطفال الأيتام الموجودين بالمؤسسة.
 
وتمكن الوفد من تحقيق 15 أمنية، شملت أجهزة ألعاب إلكترونية وهواتف ذكية ودراجات هوائية، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال خلال أيام عيد الفطر السعيد.
 
كما نظمت المؤسسة، في ثاني أيام عيد الفطر أيضاً ملتقى أسري بعنوان "ملتقى السعادة"، يجمع النزلاء بأبنائهم وأسرهم، حيث قامت المؤسسة بالتواصل مع أسر النزلاء وسؤال أطفالهم عن أمنياتهم خلال أيام عيد الفطر لتقوم المؤسسة بتحقيق هذه الأمنيات، وجمعهم مع أولياء أمورهم من دون علمهم كمفاجأة لهم، وذلك في أجواء أسرية بعيداً عن القضبان، وتخلل الملتقى تناول وجبة العشاء وقضاء وقت أسري عائلي جمع كافة أفراد الأسرة على طاولة واحدة، حيث تم توزيع عدد 15 هدية على أبناء النزلاء.
 
وقد أعرب النزلاء عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية، وعن فرحتهم بمشاهدة الفرحة وهي ترتسم على وجوه أطفالهم في عيد الفطر السعيد.