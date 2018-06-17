"كهرباء الشارقة" تبحث التعاون مع"إيميكول" لتطبيق أنظمة التبريد المركزية

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفداً من شركة الإمارات ديستريكت كولينج "إيميكول"، برئاسة أديب مبدر الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمد صالح الحميري مدير عام شركة أكواكول ميترينج بالمقر الرئيسي للهيئة.

وبحث الجانبان، سبل التعاون في تنفيذ دراسات فنية واقتصادية لتنفيذ مشروعات للتبريد المركزي لعدد من المناطق في الشارقة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أنظمة التبريد المركزية للمناطق تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، وأن الهيئة بدأت تنفيذ دراسات لتطبيق الأنظمة المركزية في المباني والمنشآت ضمن المناطق الجديدة في مختلف أنحاء مدينة الشارقة، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة من المواطنين للعمل في هذا المجال.

وأوضح أن الهيئة و بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى بصورة حثيثة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات عملها بما يرسي دعائم التنمية المستدامة في مدينة "الترشيد الشارقة"، من خلال نشر وتغطية المناطق بأنظمة تبريد متقدمة، الأمر الذي يسهم بفاعلية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 30% في الشارقة وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة إلى الاستدامة البيئية والتحول بالمدينة لتصبح نموذج عالمي في ترشيد الاستهلاك والاستدامة.

ومن جهتها، أكدت المهندسة مي الليم الرئيس التنفيذي للتخيل الهندسي، أن الطلب في الآونة الأخيرة زاد على أنظمة تبريد المناطق التي تعتبر أحد أهم العوامل الأساسية لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الدراسات التي ستنفذها الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، ستتضمن عدداً من المحاور تشمل أفضل الحوافز لتطوير أنظمة طاقة المناطق الجديدة ودقة وكفاءة التصميم، الأمر الذي يضمن الأداء الأمثل في خفض التكاليف والعمليات التشغيلية واستخدام المياه المعالجة كحل بديل للمياه الصالحة للشرب في تحسين كفاءة تبريد المناطق.

وأضافت أن الهيئة ستعمل على إعداد برامج توعية ضمن حملة ترشيد الاستهلاك التي أطلقتها تحت شعار "بالترشيد الكل مستفيد"، بضرورة نشر الثقافة والوعي بفوائد أنظمة التبريد المركزية للمناطق بين مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أكد أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات ديستريكت كولينج "إيميكول" استعداد الشركة للتعاون الكامل في تنفيذ أحدث الدراسات وإعداد الكوادر المتخصصة في مجالات التبريد المركزي، مشيداً ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة التي تنفذها الهيئة سواء الفنية أو التوعوية.

وبدوره، أوضح محمد صالح الحميري مدير عام شركة أكواكول ميترينج، أن البدء في الدراسات المستفيضة في المناطق والإعداد المسبق لتطبيق أنظمة التبريد للمناطق سيساهم في تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات العالمية ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تخفيض الاستهلاك والانبعاثات الكربونية.