الشرطة المجتمعية بالشارقة تنظم ورشة عن كبار السِن

الشارقة 24:

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، ورشة عمل مؤخراً بقاعة ضمير الاتحاد بأكاديمية العلوم الشرطية بعنوان "التَشيُخ وانقلاب الهرم الديموغرافي".

قدمت الورشة مريم إبراهيم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وذلك بحضور أكثر من 25 منتسباً من شرطة الشارقة، والمدربين، والاختصاصيين الاجتماعيين، والمثقفين بدائرة الخدمات الاجتماعية.

وتناولت الورشة عدداً من المواضيع، والمحاور الرئيسية، ومنها تعريف تَشُيخ السكان، وانقلاب الهرم الديموغرافي، وفوائد وأضرار انقلاب الهرم الديموغرافي، ودور المؤسسات للاستعداد لانقلاب الهرم الديموغرافي.

وأشارت مريم القصير، إلى أن سبب ارتفاع معدلات عدد سنوات الحياة في الإمارات يعود لجملة من الأسباب من أهمها: تحسن الرعاية الصحية، والتقدم الطبي والعلمي، وتحسن النظافة والتغذية، والقضاء على الأوبئة، وانخفاض معدل الوفيات والإنجاب، وتحسن ظروف الحياة.

وأضافت القصير، أن البر والإحسان للوالدين، وكبار السن هو ركيزة لمجتمعنا الشرقي ينعَم المُسِنّين فيه بالرعاية، والعناية على مستوى الأسرة، والمجتمع بسبب حثّ الدين الإسلامي على بر الوالدين والعادات والتقاليد الحميدة السائدة بالمجتمع، بالإضافة إلى الالتزام الحكومي بتقديم الرعاية لكافة فئات المجتمع شاملة المُسنيّن.

وأوضحت القصير أن الاستعداد لانقلاب الهرم الديموغرافي يكون من خلال التدريب الاستباقي، وتهيئة البيئة المكانية، وطرح خدمات ملائمة والتخطيط المبني على الدراسات، بالإضافة لمشاركة كبار السِنّ وتطوير السياسات وتسخير العمل والابتكار.