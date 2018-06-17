"اقتصادية الشارقة" تزور قسم الأطفال بمستشفى الجامعة

الشارقة 24:





زار وفد من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أكثر من 40 طفلاً في قسم الأطفال بمستشفى الجامعة بالشارقة، وتأتي هذه الفعالية بهدف إدخال الفرحة على قلوب الأطفال وخاصة مع حلول العيد، وضمن استراتيجية الدائرة لخدمة المجتمع والتواصل مع أفراد المجتمع من مختلف الفئات.

وقام الوفد خلال الزيارة بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال، وذلك لرفع الروح المعنوية لهم، وساهمت هذه المبادرة في رسم الفرح والسرور عليهم، وتمنوا لهم الشفاء العاجل، كما قام الوفد بتبادل الدروع التذكارية مع إدارة المستشفى.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن هذه الزيارة تأتي ضمن الأنشطة المجتمعية للدائرة، وتهدف الزيارة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال وذويهم، تجسيداً لاستراتيجية الدائرة وإيماناً منها بأهمية الشراكة المجتمعية وتعزيزاً للتواصل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وقام الوفد بالتواصل مع الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، وتبادلوا معهم الأحاديث الودية، وقدموا لهم الهدايا الرمزية والتي تم توفيرها بالتعاون محل الأطفال baby shop، كما اطلع الوفد خلال الزيارة على الخدمات التي يقدمها المستشفى للأطفال ومراحل العلاج المقدم.

وأضاف السويدي: "لا تخفى علينا التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توفير البيئة الداعمة للطفل ومتطلباته"، وأشار رئيس الدائرة أن الطفل في الإمارات يحظى بالرعاية الشاملة الأسرية، والصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية منذ الولادة، حيث تدعم التوجيهات والقوانين والتشريعات لقيادتنا الرشيدة حقوق الطفل وتركز على توفير البيئة الصحية السليمة لتربية وتنشئة الأجيال المستقبلية.