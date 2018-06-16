"إصلاحية الشارقة" تطلق "مشوار السعادة" في العيد

الشارقة 24:

ضمن مبادرات مئوية زايد المجتمعية، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة "مشوار السعادة"، تم خلالها تنظيم زيارات لجيرانها من ساكني منطقة الرمثاء، لتقديم التهاني لهم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث وزعت الزهور ومئة هدية عليهم، وعلى سائقي المركبات أمام مبناها، وهنأت الموظفين المناوبين في مركز شرطة واسط، صباح الجمعة.

وشملت التهاني والهدايا أيضاً، الزائرين القادمين إلى المؤسسة، لزيارة أقاربهم من النزلاء، بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوسهم، انطلاقاً من البعد الإنساني لدور المؤسسة، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية، وتأكيداً على الرغبة المستمرة لشرطة الشارقة، في تعزيز الاهتمام بواقع نزلائها وأسرهم.