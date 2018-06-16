حاكم الشارقة يستقبل القناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي والمهنئين بالعيد

الشارقة 24 - راشد حمدان:

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا، مساء السبت، إلى قصر البديع العامر، من مختلف أرجاء الدولة، لتقديم تهانيهم وتبريكاتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، راجين المولى عز في علاه أن يمن على سموه بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ على دولة الإمارات الأمن والأمان، وأن يحقق لها ما تصبوا إليه من تقدم وازدهار.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد، ومن معالي محمد أحمد المر.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، عدداً من القناصل وأعضاءً من السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والأجنبية العاملين لدى الدولة، الذين قدموا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين له العمر المديد ودوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات المزيد من التقدم والرقي، وللأمتين العربية والإسلامية اليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ورؤساء الدوائر والمسؤولين في الدوائر المحلية.