‎مجلس ضاحية مويلح يحتفل مع الأهالي بعيد الفطر

الشارقة 24:

‎

شارك مجلس ضاحية مويلح، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، الأهالي والأسر فرحتهم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، حيث استقبل ماجد سالم الجنيد رئيس مجلس الضاحية بحضور عبد العزيز بن بطي المهيري نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء الأهالي والأطفال، ليبارك الجميع لبعضهم العيد، ويتبادلوا أسمى آيات التهاني والتبريكات بقدوم عيد الفطر السعيد.

وقام عضو مجلس ضاحية مويلح عيسى المهيري نيابة عن أعضاء المجلس، بتوزيع العيديات والألعاب على الأطفال في أجواء احتفالية جميله ورائعة.

وتعد مبادرة "عيدية العيد" للأطفال، إحدى مبادرات ضاحية مويلح لتعزيز الترابط الاجتماعي خلال أيام العيد، وإكساب الأسر وأطفالها العادات الإماراتية في استقبال عيد الفطر، فضلاً عن تنمية عُرى التواصل والتلاقي بين الجميع لنشر مظاهر العيد السعيد وأجوائه الاجتماعية.

وأكد ماجد سالم الجنيد رئيس مجلس ضاحية مويلح، أن تلك الفعاليات تتلاقى وأهداف دائرة شؤون الضواحي والقرى في تعزيز الترابط الاجتماعي والأسرى، لاسيما خلال أيام الأعياد وإدخال السعادة في قلوب الأطفال.