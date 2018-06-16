واجهة المجاز المائية تستضيف آلاف الزوار ضمن احتفالات عيد الفطر

الشارقة 24:

تستقبل واجهة المجاز المائية، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، آلاف الزوار للاحتفال بعيد الفطر السعيد، تتضمن برنامجاً غنياً بالفعاليات الترفيهية والعروض الفنية التي يقدمها مغنون متجولون، إلى جانب العروض البهلوانية وقرع الطبول وألعاب الخفة التي تحبس أنفاس الحضور، وذلك في أماكن مختلفة حول المطاعم والمقاهي المتميزة في الواجهة المائية.

ونظمت واجهة المجاز طيلة أيام شهر رمضان فعاليات متنوعة تتضمن سحوبات أسبوعية على مجموعة من الجوائز، كما ستعلن الأسبوع المقبل عن اسمي الفائزين بالجائزة الكبرى وهي رحلة شاملة جميع النفقات تتضمن تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم فيفا لكرة القدم يوم 15 يوليو في ملعب لوجنيكي في موسكو.