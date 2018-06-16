القصباء تحتضن فرحة الصغار بالعيد بكرنفال ترفيهي

الشارقة 24:

في أجواء احتفالية مليئة بالترفيه، وتحت عنوان "كرنفال"، تحتضن القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، فرحة الأطفال بقدوم عيد الفطر السعيد، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تتناسب وذائقة الصغار وأفراد أسرهم، لتضفي على الأجواء لمسة من الأصالة من وحي ثقافتنا العربية طيلة أيام العيد.

وخلال أجواء العيد، من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً، تقدم القصباء فعاليات ترفيهية متكاملة لضيوفها الصغار وعائلاتهم، حيث تخصص استعراضات جوّالة مختلفة، تتضمن باقة من ألعاب الخفة، والحيل السحرية الجديدة باستخدام القبعات، إضافة إلى عروض المشاة على السيقان الخشبية، والألعاب البهلوانية، إلى جانب عروض فنية لقارعي الطبول راقصي النقري، الذين يتجولون بملابسهم الملونة النابضة بالحياة لإسعاد الأطفال وإبهارهم.

وتشهد القصباء إقبالاً من السياح والزوار على مدار العام بفضل مرافقها المتطورة وخدماتها وفعالياتها عالمية المستوى.

وتضمّ القصباء مختلف أماكن الجذب السياحي، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومنطقة اللعب للأطفال "بيت المرح للأطفال"، ونافورة القصباء الموسيقية، ومسرح القصباء الذي يتسع لـ 250 شخصاً، وملتقى القصباء، وقاعات الاجتماعات، ومركز الأعمال، ومركز مرايا للفنون، ومكتبتين إلى جانب العديد من المرافق الأخرى المصممة لتلبية احتياجات الزوار من جميع الأعمار والثقافات.