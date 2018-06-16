بلدية الحمرية توعي رواد الشاطئ بإجراءات السلامة خلال أيام العيد

الشارقة 24:

واصلت بلدية الحمرية تنفيذ حملتها التي تحمل شعار "سلامتك أولاً"، من خلال قيام كوادرها بتوعية مرتادي شاطئ الحمرية وتوزيع المطويات والورود على الزوار خلال أيام الفطر السعيد.

وتعد المبادرة استمراراً للنجاح الكبير والشراكة بين البلدية والقيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال الحفاظ على أرواح الأسر خلال تنزهم على شاطئ الحمرية، في ظل توافد أعداد كبيرة للاستمتاع بشاطئ الحمرية خلال أيام العيد.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، تضافر جهود بلدية الحمرية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في توعية الجمهور رواد البحر والشاطئ للحد من حالات الغرق، فضلاً عن توزيع الورود على الزوار ترحيباً بهم ونشر السعادة بينهم، وتوعية الكبار والصغار بإجراءات الحفاظ على أرواحهم من الغرق.