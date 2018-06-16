حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة 24 - راشد حمدان:

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد، من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا صباح اليوم السبت، إلى قصر البديع العامر، للسلام على سموه وتقديم تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة السعيدة، راجين المولى جل في علاه أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والرخاء.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة، ومنتسبي دار رعاية المسنين ودار رعاية الأيتام التابعين لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مقدمين أجمل تهانيهم القلبية بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى أن يحفظ على سموه الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من السادة أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة.