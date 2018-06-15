الآلاف يؤدون صلاة العيد في كلباء وسط مشاعر البهجة والفرح

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة من المنطقة الشرقية"، وفي ختام حلقاتنا رصدت عدسة "الشارقة 24"، توافد الآلاف من مختلف المناطق لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

في كلباء أدى آلاف المواطنين والمقيمين الصلاة في مصليات كلباء، وخور كلباء، والغيل وطريف وغيرها من المصليات والمساجد، وذلك بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء.

وفي خورفكان ودبا الحصن، احتشد الآلاف من المواطنين والمقيمين في المصليات والمساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وكعادتهم فور انتهاء الصلاة، حرص المصلون في مختلف مدن المنطقة الشرقية على تبادل التهاني والتبريكات، داعين الله بقبول صالح الأعمال والطاعات.

وفي أول أيام إجازة العيد السعيد، مثلت المتنزهات والشواطئ البحرية التي تزخر بها مدن الشرقية الثلاث، الوجهة المثلى للأهالي والمقيمين للاستمتاع بأول أيام العيد.

وتحظى متنزهات الشرقية بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية التي تلبي احتياجات المرتادين من مختلف الأعمار، لا سيما الأطفال الذي يقبلون على الألعاب التي تنتشر على الشواطئ وفي الحدائق العامة.