حاكم الشارقة يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك

الشارقة 24 – راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الجمعة، بقصر البديع العامر، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين قدموا أطيب تهانيهم وتمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور صحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والرخاء.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة السعيدة من معالي أحمد حميد الطاير وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته، سائلين المولى عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان، والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من رؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة.