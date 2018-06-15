"أولياء أمور دبا الحصن" يشارك عمال المجلس فرحة العيد

الشارقة 24:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي مبادرة إنسانية من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن لإدخال الفرحة على الفئات المساندة العاملة في المجلس، وإسعادهم في عيد الفطر، قام رئيس المجلس محمد راشد رشود والأعضاء بتقديم عيدية العيد لعمال المجلس ومشاركتهم فرحة العيد، في مبادرة "ترانا ما نسيناكم... وكل عيد وياكم".

وقدم المجلس عيدية العيد لكافة الفئات المساندة من العمال والفنيين، بعد أداء صلاة العيد، صباح الجمعة.

حضر التكريم محمد راشد رشود رئيس المجلس، ومحمد سيف الأقرب نائب رئيس المجلس، وأحمد راشد الهنداسي، وعبد الله محمد الريامي، وحسن محمد صقروه أعضاء المجلس.

وأشار عبد الله محمد الريامي رئيس لجنة الشؤون الإدارية بالمجلس، إلى أن العيد فرحة وبهجة وسرور ولابد من زرع البسمة في نفوس العمال لأنها فئة تستحق التقدير، ولهم دور في إنجاز أعمال المجلس، وإسعادهم واجب على الجميع كونهم جزء من المجتمع.

وخلال حفل العيدية التي حملت مشاعر إنسانية كبيرة، هنأ الريامي باسمه وباسم المجلس الجميع والأمة العربية والإسلامية ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الأبي والأمة الإسلامية.