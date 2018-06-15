"أولياء أمور دبا الحصن" يوفر منصة لعرض مباريات كأس العالم 2018

الشارقة 24:

ضمن مبادرات مجلس أولياء أمور طلبة وطالبات دبا الحصن الاجتماعية، قرر المجلس إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمشاهدة مباريات مونديال كأس العالم 2018 في النادي الاجتماعي للمجلس، وتم تجهيز كافة المستلزمات وسبل الراحة للحضور.

وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، أن المجلس بادر بإتاحة الفرصة لكافة عشاق الرياضة ومشجعي المنتخبات العربية والأجنبية لحضور مباريات كأس العالم 2018 المشوقة، من خلال الشاشات التي تم توفيرها في مقر المجلس في شارع العقد الفريد بمدينة دبا الحصن.

وأشار رشود إلى أن المبادرة تتواكب مع رؤية المجلس الرياضية والاجتماعية في تعزيز العلاقات مع الأسر والأهالي والتربويين، ودعا كافة الطلبة وأولياء الأمور للحضور لمقر المجلس ومتابعة المباريات في بيئة اجتماعية راقية.