مسرح المجاز يحتفي بانطلاق مباريات كأس العالم 2018

الشارقة 24:





بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، انطلقت، الخميس، في مسرح المجاز بالشارقة، فعاليات عرض مباريات مونديال كأس العالم التي تجري أحداثها في روسيا، وسط أجواء عائلية حماسية مميزة.

وعرضت على الهواء مباشرة في الخيمة الرياضية المخصصة بالمسرح، والتي تضمنت أجهزة عالية الدقة، المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، التي جمعت منتخبي البلد المضيف روسيا والمملكة العربية السعودية، وجرت أحداثها على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، في إطار لقاءات المجموعة الأولى.

وحضر الحدث سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ومحمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمسؤولين والإعلاميين وعشاق كرة القدم.

ووفقاً للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام ، فإن إتاحة مسرح المجاز للجمهور للاستمتاع ببطولة كأس العالم من خلال خيمته الرياضية المخصصة للحدث، يأتي انطلاقاً من حرص المسرح على مواكبة أهم الأحداث الرياضية العالمية الذي تترقبه الأوساط الجماهيرية والرياضية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حرص المسرح على تقريب مونديال روسيا إلى الجمهور بأجواء عائلية وتفاعلية متميزة، مشيراً إلى تخصيص أماكن للألعاب والسحوبات الخاصة للجمهور لتوفير الراحة والمتعة لرواده.

من جانبه أعرب طارق سعيد علاي عن بالغ تقديره للجهات الراعية لعرض الحدث في مقر مسرح المجاز، مؤكداً العمل على تقديم كافة الخدمات لزوار المسرح.

وقال علاي: "ينظم المسرح خلال عرضه لمونديال روسيا 2018 العديد من المسابقات، ويوفر منصات للألعاب ويقدم جوائز مختلفة للحضور من عشاق كرة القدم".

ويتيح مسرح المجاز لمحبي كرة القدم فرصة مشاهدة جميع مباريات مونديال روسيا 2018 على الهواء مباشرة برسوم رمزية، ضمن خيمته التي تستوعب أكثر من 200 شخص على مدى فترة انعقاد مباريات كأس العالم التي تستمر حتى 15 يوليو المقبل.