شرطة الشرقية تبث السعادة في نفوس عمالها

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تقديم المبادرات الخيرية في "عام زايد"، أطلقت شرطة المنطقة الشرقية، متمثلة بقسم ترخيص الآليات والسائقين، مبادرة "نسعد بفرحتكم"، وذلك بتوزيع هدايا العيد على فئة العمال، بحضور المقدم خميس علي خصاو رئيس القسم، والمقدم عبد الله محمد اليماحي رئيس قسم المرور والدوريات، والرائد سالم الريامي مدير فرع الخدمات المساندة، وعدد من الضباط .

وأثنى المقدم خصاو، على جهود العمال المتواصلة في الخدمات بالإدارة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي مع حلول عيد الفطر المبارك، بهدف إسعاد فئة العمال، وخلق التواصل والألفة ودعم التكافل الاجتماعي بينهم، في هذه الأيام المباركة.

وأكد رئيس قسم ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشرقية، أن المبادرة الإنسانية لقيت استحسان المستفيدين منها، الذين أعربوا عن سعادتهم بها .