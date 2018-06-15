شرطة الشارقة ترسم بسمة العيد على وجوه المسنين والأيتام والمرضى

الشارقة 24:

واصلت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرتها الإنسانية "لن ننساكم"، التي درجت على القيام بها في المناسبات المختلفة.

وقام وفد من الإدارة، برئاسة الرائد أحمد السبوسي مدير فرع التنسيق للمناطق الخارجية، والملازم أول حسين سليمان البلوشي مدير فرع الشراكات والاتصال المجتمعي، بزيارة دار المسنين ودار رعاية الأيتام بالشارقة، بالتعاون مع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، لتقديم التهاني والتبريكات لهم، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، إلى جانب تقديم بعض الهدايا لكبار السن وعيدية وبعض الألعاب للأطفال الأيتام، من أجل إدخال البهجة في نفوسهم.

وشملت الزيارة أيضاً، معايدة المرضى بمستشفى القاسمي بالشارقة، وتقديم التهاني وبعض الهدايا لهم، مع التمنيات لهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم موفوري الصحة والعافية.

وفي ذات المبادرة، قام الوفد بزيارة أسر بعض منتسبي شرطة الشارقة الذين غيبهم الموت، وتقديم التهاني لهم والترحم على مفقوديهم، مؤكدين لهم أن كل منتسبي شرطة الشارقة هم أبناؤهم.

وأعرب جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، عن سعادته بالتعاون مع شرطة الشارقة، في هذه المبادرة المميزة، التي دأبت على تنظيمها خلال الأعوام الماضية بهدف إسعاد المجتمع، مشيراً إلى تقديم المجلس 80 عيدية في هذه المبادرة، وتوزيعها على المسنين والأطفال الأيتام.