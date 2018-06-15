سلطان القاسمي يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة 24 - راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا صباح الجمعة، إلى قصر البديع العامر، من مختلف أرجاء الدولة، للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من عدد من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، والوفود العلمية والثقافية ووفد جامعة الشارقة، ووفد القيادة العامة لشرطة الشارقة، يتقدمهم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

حضر الاستقبالات، الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، والشيخ سيف محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ.

كما حضر أيضاً، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بحكومة الشارقة.