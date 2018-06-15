حاكم الشارقة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

الشارقة 24:

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ.

كما أدى الصلاة أيضاً، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بحكومة الشارقة.

وألقى فضيلة الشيخ مانع النهدي الخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خطبة العيد، حث فيها على تقوى الله، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمن والأمان واجتماع الكلمة، والتراحم والألفة في ظل القيادة الرشيدة للدولة.

كما حث الخطيب المصلين على امتثال أوامر الله وصلة الرحم، وبر الوالدين والإحسان إليهم، فهي من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كما أوصاهم بالاهتمام بالأولاد، وحسن تربيتهم وتنشئتهم على تعاليم الدين الصحيحة .

وقال نحن نعيش فرحة هذا العيد السعيد، ونحن نفتقد إخوة لنا مرابطين على الثغور، وقد حملوا أرواحهم على أكفهم، إعلاء لكلمة الله، وأداء للواجب، وحماية للأرض، وصيانة للعرض، وصداً لعدوان المعتدين، ونصرة للمظلوم.

وابتهل بالدعاء للمولى عز وجل، أن ينصر قوات التحالف الذين تحالفوا لرد الحق لأهله، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يجزي أمهات وآباء وزوجات الشهداء وذويهم خير الجزاء.

واختتم خطبته بالدعاء، أن يحفظ الله على الإمارات وشعبها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع.

وعقب صلاة عيد الفطر المبارك، تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة، مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.