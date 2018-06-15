أشاد برؤية القيادة الرشيدة

ثابت الطريفي: تسهيلات مجلس الوزراء تُعزز تنافسية الإمارات

  • الجمعة 15, يونيو 2018 في 12:40 ص
  • ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة
    ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة
أعلن ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن حزمة التسهيلات التي قدمها مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ونظرتها المستقبلية، وتعزز مكانة الدولة في مجال التنافسية العالمية.
الشارقة 24:
 
أكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن القيادة الحكيمة والرشيدة، لا تدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم وتلبية الاحتياجات، فضلاً عن أن مكارمها لا تنتهي، فهي كالنبع الذي لا ينضب.
 
وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة: إن تقديم مجلس الوزراء حزمة من التسهيلات، تتضمن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، وغيرها من التسهيلات، تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ونظرتها المستقبلية، كما تسهل الكثير على المواطنين والمقيمين، وتوفر الكثير من الاحتياجات، تعزيزاً لمكانة الدولة في مجال التنافسية العالمية، وإن كل ما تقدمه الدولة يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز السعادة والإيجابية لدى الجميع.