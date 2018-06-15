مهرجان رمضان والعيد ينشر البهجة في خورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة"، نواصل رصد مظاهر الشهر الكريم في ختام لياليه المباركة، ومع حلول عيد الفطر من مدينة خورفكان، حيث يواصل مهرجان رمضان والعيد بمركز إكسبو خورفكان فعالياته، حتى 20 يونيو الجاري.

عدسة "الشارقة 24"، جالت في أروقة معرض المهرجان، لتوثق محتوياته التي اتسمت بالتنوع والشمولية، لترضي ذائقة المتسوقين من خورفكان، وعموم المنطقة الشرقية.

يقول خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، إن المعرض يعد نافذة تسوق متجددة تراعي احتياجات ومتطلبات المستهلكين، بما يضمه من أجنحة عدة تشتمل على الملابس والإكسسوارات التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

ويضيف مدير مركز إكسبو خورفكان، أن المعرض اشتمل على مختلف المنتجات الرمضانية التي تضمنت المأكولات والحلويات وغيرها الكثير، لافتاً إلى إقبال منقطع النظير من الجمهور على فعاليات المعرض في نسخته الحالية طوال الشهر الفضيل.

وتابع المنصوري، أن المعرض الذي ينظم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات مهرجان "رمضان الشارقة"، يركز على الجوانب الترفيهية التي تبرز أجواء البهجة في أيام عيد الفطر السعيد، وذلك بأجنحة وأركان عدة للطفل، فضلاً عن إقامة العديد من المسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال، مشيراً إلى مشاركة حافلة ومميزة للأسر المنتجة.