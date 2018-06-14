خالد المدفع يشيد بقرارات مجلس الوزراء بشأن دعم "بيئة الأعمال"

الشارقة 24:

أشاد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، بالقرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وأكد المدفع أن هذه القرارات تسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات عالمياً.

وأضاف،أن حكومة دولة الإمارات التي تسعى دوماً إلى أن تكون في المركز الأول بمختلف المجالات، وتحقيق مكانة عالمية مرموقة تليق بها، وأنجزت من أجل الكثير، ليس غريباً عليها أن تقدم في كل يوم ما يدهش العالم ويوفر بيئة جاذبة وتسهيلات عديدة للمستثمر والموظف والعامل والسائح والزائر، ومن هنا جاءت القرارات الاستراتيجية الأخيرة.

وأكد رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" ، أن هذه القرارات تشكل نقلة نوعية في سياسة حماية حقوق العمال والموظفين، وتسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب مزيد من الزوار والسياح، واستقطاب أصحاب المواهب، وهي بمجملها تعتبر مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى الاستمرار في نهج الحكومة الرشيدة الذي يركز على توفير أفضل بيئة عمل وحياة وسياحة للجميع.