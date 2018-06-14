حاكم الشارقة يعين مديراً عاماً للمدينة الجامعية

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 37 لسنة 2018، بشأن نقل وتعيين مدير عام للمدينة الجامعية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن ينقل السيد خالد بطي بن عبيد الهاجري من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى المدينة الجامعية في إمارة الشارقة، ويعيّن مديراً عاماً لها بدرجة "مدير عام دائرة"، وفقاً لنظام الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.