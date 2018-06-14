حاكم الشارقة يعزي قابوس بوفاة شوانة بنت حمود البوسعيدية

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان بوفاة شوانة بنت حمود البوسعيدية التي انتقلت إلى جوار ربها.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تعزية إلى هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، وشهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان، رئيس مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان، وأدهم بن طارق آل سعيد.

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة.