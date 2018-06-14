"عقابية الشارقة" تطلق مبادرة "كسوة العيد"

الشارقة 24:





ضمن مبادرات عام زايد، أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة "كسوة العيد"، وضيافة العيد لأسر النزلاء، والتي تهدف إلى إدخال البهجة، والسرور على أسر نزلاء المؤسسة بإمارة الشارقة، حيث شملت المبادرة توزيع الكسوة على الأسر، والبالغ عددها 16 أسرةً، بالإضافة إلى توزيع العيدية على أبناء النزلاء لاجتياز مرحلة الحزن، التي تمر بها أسرة النزيل خلال فترة محكومية معيلهم، وقد استفاد منها 48 طفلاً.

وتأتي تلك المبادرة ضمن المبادرات العديدة التي تطلقها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، للتوسعة على أسر النزلاء، وتعزيز روح التضامن، والتكافل الاجتماعي، باعتبار الأسرة مسؤولية المجتمع، وجزءً لا يتجزأ منه، وفي إطار عمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تعزيز المشاركة المجتمعية، والتواصل مع الأسر، وخاصة أسر المحكومين، وذلك من منطلق البعد الإنساني لدور المؤسسة، ودعم المبادرات، التي تهدف إلى رعاية أسر النزلاء، وأبنائهم، والتي تشمل الجانب المادي، والمعنوي، لجعل النزيل يعيش استقراراً نفسياً خلال تواجده في المؤسسة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مدى تقبله لبرامج الإصلاح، والتأهيل خلال فترة محكوميته.