اللواء الشامسي يستقبل الفريق الفائز بمسابقة "خلكم ويانا"

الشارقة 24:





استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام لشرطة الشارقة، في مكتبه، أعضاء الفريق الثقافي للقيادة المشارك في المسابقة الرمضانية "خلكم ويانا"، التي تنظمها إذاعة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، في إطار سعي المؤسسة إلى توسيع آفاق الاتصال بين المؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية بالإمارة.

وهنأ سعادة القائد العام أعضاء الفريق على تميزهم، وتفوقهم، لفوز الفريق الثقافي للقيادة في ثالث مشاركة له بالمسابقة بالمركز الأول، والحفاظ على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، بعد تفوقه على 32 فريقاً يمثلون مؤسسات، ودوائر حكومية، وشبه حكومية في المنافسات الثقافية والمعرفية.

ويستمد البرنامج أهميته من قيمته الثقافية، حيث يتيح لموظفي المؤسسات الحكومية في الإمارة قياس حصيلتهم المعرفية في شتى المجالات والتخصصات، من خلال الإجابة عن الأسئلة المطروحة، كما يساهم البرنامج في تعزيز روح الزمالة بين موظفي المؤسسات الحكومية بالشارقة في أجواء تنافسية مميزة، فالبرنامج في مضمونه العام يتجاوز كونه مسابقة تتنافس فيها الفرق لحصد النقاط، بل يؤكد أن سعة الاطلاع، وشغف البحث في شتى العلوم، والمعارف هو أحد السمات المميزة لموظفي القطاع الحكومي في إمارة الشارقة، والتي تظهرها مستوياتهم العالية خلال تنافسهم، إذ يبرزون إبحارهم المعلوماتي في شتى المجالات.