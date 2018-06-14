"كهرباء الشارقة" تبحث التعاون مع "الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية"

الشارقة 24:

بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مع ميشيلاين ثنبونت مدير الفاعليات في جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية "MESIA"، المحاور الخاصة بتطوير وتنفيذ مشروعات وأبحاث في مجال استخدام الطاقة الشمسية، وإعداد برامج متخصصة لتأهيل قادة المستقبل المتخصصين في هذه الصناعة، وتوفير الدعم والتوجيه لهم من أجل توسيع استخدام وسائل الطاقة الشمسية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على تقديم خدمات متميزة لسكان إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات الإنارة بالطاقة الشمسية خاصة في الشعبيات والمناطق النائية والعزب والمزارع، وذلك لجدوى هذه المشروعات الاقتصادية والحفاظ على البيئة وتوفير الراحة والأمان، وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به ويتماشى مع أهداف واستراتيجيات وثيقة الترشيد التي أعدتها الهيئة واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون خارطة طريق نحو اعتماد الشارقة كأول مدينة للترشيد في المنطقة من خلال تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها.

وأكد أن خطة الهيئة تتضمن الشراكة الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الإنارة بالطاقة الشمسية في مختلف المناطق، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال الإنارة بالطاقة الشمسية بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها.

ومن جانبه أشاد ميشيلاين ثنبونت مدير الفاعليات في جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية "MESIA" بالدراسات المتخصصة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال الطاقة المتجددة وإنارة المناطق بالطاقة الشمسية بما يساهم في الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وأعرب عن تقديره وحرصه للعمل مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، من أجل المساعدة في تطوير إمكانات الطاقة الشمسية، وتوفير الدعم للكوادر المواطنة لضمان استمرارية وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الواعدة.