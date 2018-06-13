شرطة الشارقة تُعزز تدابير السلامة في العيد

الشارقة 24:

أعلن العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة استكملت كافة استعداداتها الأمنية والمرورية، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان انسيابية حركة السير، وتعزيز التدابير المتعلقة بالسلامة العامة، والسلامة المرورية في جميع المناطق والميادين والشوارع العامة بالإمارة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية لجعل الطرق أكثر أمناً، وضمان الاستعداد وتوفير الاستجابة السريعة والفعالة، لكافة حالات الطوارئ المحتملة.

جاء ذلك، في ختام الاجتماع الذي ترأسه مدير عام العمليات الشرطية بالشارقة، يوم الأربعاء، بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، لمناقشة خطط الإدارات الشرطية المعنية لهذه المناسبة.

ودعا العميد محمد راشد بيات، إلى تكثيف الدوريات المرورية، لمراقبة وتنظيم حركة السير خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتكثيف الحضور الأمني في الأسواق ومصليات العيد وجميع المواقع التي تشهد حضوراً كبيراً من قبل أفراد الجمهور.

وشدد العميد بيات، على ضرورة تكثيف الإدارات المختصة دورياتها المرورية والأمنية، على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، مع التركيز على المناطق السياحية، التي يكثر التوافد إليها أثناء العيد، وتوفير كافة إمكاناتها البشرية والآلية للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتأمين حركة السير، والمناطق العائلية، وتقديم كل المساعدات للزائرين، والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة.