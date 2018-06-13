ولي عهد الشارقة يُعين سيف القاسمي مديراً لـ "الوقاية والسلامة"

سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2018م، بشأن نقل وتعيين مدير لهيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يُنقل الشيخ سيف محمد سيف محمد مطر القاسمي من المدينة الجامعية في إمارة الشارقة، إلى هيئة الوقاية والسلامة، ويُعيّن مديراً لها بدرجة مدير دائرة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه في نطاق اختصاصها، ويُنشر في الجريدة الرسمية.