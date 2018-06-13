حاكم الشارقة يؤدي صلاة العيد بمصلى البديع

الشارقة 24 - أحمد البيرق:





يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة عيد الفطر المبارك، بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة، وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، عقب صلاة عيد الفطر المبارك بقصر البديع العامر، وعلى مدار يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة، من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.