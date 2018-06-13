مركز شرطة خورفكان يقدم محاضرة توعوية عن المخدرات

الشارقة 24:

في إطار الخطة الاستراتيجية للقضاء على آفة المخدرات، والحد من انتشارها بين طلبة المدارس، وتنفيذاً للمبادرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الهادفة إلى توفير الأمن لكافة فئات المجتمع، قدم مركز شرطة خورفكان الشامل، التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، محاضرة توعوية لطلاب مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي بخورفكان، عن آفة المخدرات، والتي تأتي تحت شعار "رسالة والد.. توجيه قائد".

ألقى المحاضرة المقدم وليد خميس اليماحي، رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، والنقيب محمد بحبوح مدير فرع المعلومات الأمنية بالمركز، وتناولا فيها جملة من المواضيع المهمة حول آفة المخدرات، ووسائل انتشارها بين طلبة المدارس، وطرق التصدي لها، والإجراءات الوقائية للحد من انتشار تعاطي الحبوب المخدرة بين طلبة المدارس، ودور المدرسة في كيفية التعرف على المتعاطين.