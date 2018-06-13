بلدية الشارقة تكثف استعدادتها لعيد الفطر السعيد

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن كامل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، ورصد جميع مشوهات المنظهر العام والجمالي للإمارة، من خلال عدد كبير من المفتشين التابعين للبلدية في مختلف المجالات، حيث تحرص على استقبال العيد في أجواء جميلة تعكس فضل العيد والانتهاء من شهر رمضان المبارك، وكذلك التفتيش على محال بيع الأغذية، وخصوصاً الحلويات لإقبال الناس عليها بكثرة خلال هذه الفترة، ورصد كل السلوكيات السلبية من قبل البعض الذين يستغلون فترة العيد والإقبال الكبير للسكان على منتجاتهم، ولذا تعمل البلدية بجهد كبير من خلال الفرق التابعة لها.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية لا تدخر جهداً في متابعة الأسواق ومحال بيع الأغذية ومحلات الحلويات، للتأكد من اشتراطات الصحة والسلامة، وخصوصاً خلال هذه الفترة لما تشهده هذه المحال من حركة نشطة وإقبال كبير من قبل السكان، لذا يقع على عاتق البلدية مسؤولية المتابعة والتفتيش، وتكثيف الحملات التفتيشية.

وأشار الطريفي إلى أن المواقف العامة ستكون مجانية خلال فترة العيد من 29 رمضان ولغاية 3 شوال، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وهي مناطق شارع الحصن "مجمع البنوك" في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة "سوق الطيور" في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز 1، وشارع الكورنيش "البحيرة" من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، كما ستستمر البلدية في مخالفة كل من يسيء استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من المخالفات.

وأكد أن إدارة الخدمات العامة في بلدية مدينة الشارقة قامت بتجهيز وتسوية الساحات الخاصة بمصليات العيد ووضع الحواجز حيث تم تجهيز 1400 موقف في مصلى البديع والعمل على صيانة جميع طرقات المناطق السكنية تسهيلاً على القاطنين.

وأوضح الطريفي أن المسلخ المركزي التابع للبلدية، مستعد للتعامل مع ازدياد الطلب على الذبائح، من خلال طاقم العمل والمشرفين عليه، فضلاً عن توفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة.

من جانبه أكد علي عبيد الحمودي، مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن الحدائق في مختلف مناطق الامارة مهيئة لاستقبال الزوار، لقضاء الأوقات الممتعة رفقة أطفالهم واللعب واللهو في أجواء تغمرها السعادة خلال العيد، حيث تحرص البلدية على توفير الأجواء الجميلة وإتحاة الفرصة للأسر والعائلات وغيرهم من السكان للاستمتاع بالخدمات المتعددة التي توفرها الحدائق، مشيراً إلى أن جميع حدائق الأحياء تعمل من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً، ومن الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، أما حديقتي الرولة والمنتزه فمن الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.

وفي ذات السياق رفع سعادة ثابت سالم الطريفي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنياً من الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين بصحة وعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسعادة والرخاء.