الشامسي يترأس اجتماع فريق العمل المشترك بين شرطة الشارقة و"رافد"

الشارقة 24 :

ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، اجتماع فريق العمل المشترك بين شرطة الشارقة، وشركة رافد لحلول المركبات، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بمقر القيادة، وذلك بحضور العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والمقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم محمد رحمة الغزال رئيس قسم العمليات بإدارة العمليات بشرطة الشارقة، وحضر من جانب شركة رافد سالم سعيد المدفع مدير عام الشركة، وأحمد المشرخ عضو مجلس الإدارة.

ويأتي الاجتماع من أجل دعم الجهود المشتركة بين الطرفين، والسعي من خلالها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور في تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بإمارة الشارقة، والتي تقوم شركة رافد بتنفيذها في إطار الشراكة الموقعة بين الجانبين.

ورحب اللواء الشامسي، بوفد شركة رافد، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به في مجال تغطية الحوادث، التي تقع على طرقات الإمارة، وسرعة الوصول إلى مواقعها، وتقديمهم لواجبهم على أكمل وجه، مشيداً بالإمكانيات الكبيرة للشركة.

كما تطرق خلال الاجتماع إلى آخر الاستعدادات، والخطط، التي تم وضعها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وسرعة الاستجابة لحالات الحوادث عند وقوعها "لا قدر الله"، وذلك من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة على طرقات إمارة الشارقة .