تخريج دورة "القيادة في تحفيز الموظفين" بأكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة 24:

شهد العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، بقاعة الثاني من ديسمبر، حفل تخريج دورة "القيادة في تحفيز الموظفين"، والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحاضر فيها اللواء ضاحي خالد الضاحي بمشاركة 26 ضابطاً من مختلف إدارات الشرطة.

وأثنى العقيد العثمني في كلمة له في حفل التخريج، على اللواء الضاحي، والخبرة التي يتمتع بها من خلال الجمع بين المعلومات النظرية والخبرات الميدانية والأمنية الواسعة، والتي انعكست إيجاباً في كافة المحاضرات والدورات والبرامج التدريبية التي يحاضر فيها، تدلل على ذلك نسبة الرضا العام من منتسبي تلك البرامج، على مضمونها وقيمتها العلمية والعملية.

وفي ختام حفل التخريج، قام العقيد العثمني يرافقه المقدم ناصر النعيمي مدير إدارة مكتب المدير العام بالإنابة، بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم اللواء الضاحي.