"جولة سياحية في الشارقة" تدشن برنامجها الصيفي مع أول أيام عيد الفطر

الشارقة 24:

كشفت "جولة سياحية في الشارقة"، الحافلات السياحية التي أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بالتعاون مع "سيتي سايت سينج وورلد وايد"، عن برنامج عملها خلال موسم الصيف الحالي، مشيرة إلى أنها ستقدم عبر حافلاتها المريحة والمكونة من طابقين، فرصة للزوار لخوض تجربة متميزة لاستكشاف أبرز المواقع السياحية في إمارة الشارقة.

وتنطلق الحافلات السياحية في جولاتها في الفترة من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل اعتباراً من أول أيام العيد، إذ تبدأ الجولة الأولى في الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً، حيث يمكن للزوار الصعود إلى الحافلة كل 45 دقيقة، وبدء مغامرة في مشاهدة معالم الشارقة الآسرة واستكشاف كنوزها المعمارية الحديثة والتطور الذي شهدته المدينة على مر السنين.

وتتوافر جولة مسائية خاصة أيام الجمعة والسبت من الساعة 7-9 مساءً لتمنح السياح فرصة الاستمتاع بأجواء وليالي المدينة الساحرة وصروحها المعمارية التي تجمع بين الأسلوبين التقليدي والحديث لتضفي على مشهدها تنوعاً وألقاً.

ويمكن للسياح التعرف إلى معالم الإمارة الحضارية ومواقعها الأثرية العريقة وأسواقها القديمة والحديثة باستخدام الدليل الصوتي الإلكتروني، الذي يقدم معلومات مفصلة حول كل الأماكن التي تقترب منها الحافلة، بـ 7 لغات مختلفة لتلائم تنوع جنسيات وثقافات السياح، وهي: العربية، والإنجليزية، والروسية، والإسبانية، والألمانية، والصينية، والهندية.

وتشتمل الجولة السياحية اليومية على ثلاثة مسارات:

•المسار الأخضر: الجولة الثقافية مدتها "75 دقيقة"، يستكشف السائح من خلالها أبرز المعالم القديمة وتاريخ المدينة العريق.

•المسار الأزرق: الجولة المسائية "مدتها 60 دقيقة"، تسحر السياح بأضواء المدينة وانعكاساتها.

•المسار الأحمر: الجولة الترفيهية "مدتها 90 دقيقة"، يستكشف السائح من خلالها أبرز المعالم الترفيهية والسياحية في الإمارة.

وتقدم حافلات "جولة سياحية في الشارقة" خيارات متنوعة ومرافق ركاب ذات مستوى عالمي لتمنح السياح تجارب مميزة خلال مشاهدة المعالم السياحية في الإمارة، الأمر الذي دعا موقع السياحة الشهير "TripAdvisor" إلى اعتبارها واحدةً من أفضل الخدمات السياحية في الشارقة.

وتباع تذاكر الجولات في أكثر من 60 وجهة في الشارقة وعجمان ودبي، كما يمكن شراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني www.city-sightseeing.com.