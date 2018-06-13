مجلس الشارقة الرياضي ينظم إفطاراً ومحاضرة بالتعاون مع "الكهرباء"

الشارقة 24:

ينظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، اليوم الأربعاء، إفطاراً جماعياً ومحاضرة توعوية باللغة الأوردية حول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بحضور أكثر من 250 عاملاً، في نادي الشارقة للفروسية والسباق، في رسالة تعبر عن الدور الإنساني لهم والتقدير لكل الجهود التي تبذل من قبلهم في المواقع المختلفة، وذلك ضمن برنامج مبادرات مجلس الشارقة الرياضي المجتمعية ترسيخاً للقيم الدينية السامية وخلق مساحة من التواصل الايجابي.

يتخلل الإفطار مسابقات وتوزيع هدايا لخلق أجواء تشع بالبهجة في النفوس وكنوع من التغيير للعاملين، بالإضافة إلى تنظيم محاضرة عن الترشيد باللغة الأوردية بالتعاون مع إدارة الترشيد في هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتوعية وتصحيح السلوكيات الخاطئة من قبل الأفراد وجميع الفئات من عمال وموظفين وجميع المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء بالنادي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بترشيد الطاقة والمياه في المنازل والمنشآت الحكومية والخاصة والتي ظل مجلس الشارقة الرياضي يرسخ لها في مختلف المناسبات والأنشطة التي ينظمها أو يكون جزءاً أصيلاً فيها، ويعمل على انزالها إلى أرض الواقع ضمن أهداف واستراتيجية المجلس لتكثيف الجهود وإقامة العديد من الفعاليات والمبادرات التي تشجع على اتباع وسائل الترشيد لمختلف مشتقات الطاقة والمياه.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بأنه وانطلاقاً من التوجيهات العليا واهتمامها بترشيد الطاقة والمياه بصورة عامة، وبالمباني الحكومية بصفة خاصة، فقد حرص المجلس بالمشاركة والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في خطط الترشيد لجميع الأندية التابعة للمجلس من خلال مبادرات وفعاليات مختلفة ومشتركة في برامج كفاءة الطاقة ومبادرات الترشيد وأهدافها ومبادئها وفق أفضل الطرق والممارسات المتعارف عليها عالمياً ومحلياً و عدد من برامج الأمن والسلامة في استخدامات الطاقة ينفذها فريق عمل مشترك على مدار العام.

وأشاد سعادة عيسى الحزامي بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة في توفير طاقة نظيفة تتسم بالاستمرارية، وتخدم معطيات البيئة والتوعية أيضاً بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز من خلال تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات المبتكرة حتى لا تعاني الأجيال المقبلة جرّاء الاستنزاف الذي يؤثر في هذه الموارد الحيوية، وعلى البيئة وصحة الإنسان.

من جانبه ،أعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن تقديره لدور مجلس الشارقة الرياضي في تنمية الوعي بالقضايا الحيوية وحرصه على التعاون والتنسيق لنشر ثقافة الترشيد على مستوى أندية الإمارة الباسمة، وأكد أهمية تنسيق التعاون بين الجانبين في مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتعريف بأهداف وآليات مبادرة ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات والاستفادة منها مما يساهم في تعزيز العلاقات ويخدم المصالح المشتركة، وشدد على حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة على مواصلة بناء أفضل العلاقات مع المؤسسات في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص .

وأضاف: "أن الهيئة أعدت خطة متكاملة لنشر ثقافة الترشيد تتضمن عدداً من المحاور التثقيفية والفنية والقوانين والإجراءات المنظمة لاستخدام الأدوات المرشدة واتباع السلوكيات الصحيحة في البناء، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل باستمرار بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لضمان ترشيد الاستهلاك في مرحلة تنفيذ المخططات وقبل البدء في البناء.