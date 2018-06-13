سوق الجبيل بالشارقة يستعد للاحتفال بعيد الفطر السعيد

الشارقة 24:





يستعد سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، للاحتفال بعيد الفطر السعيد بتنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية العائلية، على مدار 3 أيام.

وتتضمن هذه الفعاليات التي ستقام ما بين الرابعة عصراً والثامنة مساء، مجموعة من الأنشطة العائلية، والأنشطة المسلية، والعروض الحية وخفة اليد، بمشاركة عدد من الفنانين المحترفين في صنع البالونات، ورسامي الكاريكاتير، والرسم على الوجوه، والحناء، إضافة إلى عروض الفلكلور الإماراتي التي تحييها عدة فرق شعبية مثل فرقة العيالة واليولة الإماراتية.

وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "يسعدنا أن نشارك الزوار فرحة عيد الفطر السعيد، من خلال هذه الفعاليات التي سننظمها على مدار 3 أيام في سوق الجبيل، وسنحرص من خلالها على مشاركة هذه اللحظات السعيدة مع جميع أفراد العائلة وإدخال البهجة إلى قلوبهم، إلى جانب تجربة التسوق المسلية، حيث يعد الاحتفال بعيد الفطر السعيد الحدث المكمل لفعاليات سوق الجبيل الرمضانية التي اختتمت مؤخراً".

وسيتاح لزوار السوق مشاركة أطفالهم، في مجموعة متنوعة من الورش التعليمية والثقافية، وأخرى تقدم لهم فرصة تعلم الرسم على الخزف، وكذلك التعرف على بعض الحرف اليدوية، إلى جانب تذوق الأطباق الشعبية والحلويات التقليدية التي تقدم خلال أيام العيد، ليكون بإمكان الزوار الاستمتاع بما تقدمه لهم أكشاك الطعام الموزعة في أرجاء السوق.