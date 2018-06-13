"بلدي الذيد" يقيم حفل العرس الجماعي السابع

الشارقة 24:

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم المجلس البلدي لمدينة الذيد العرس الجماعي السابع في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقام العرس الجماعي في تمام الساعة الخامسة مساء في صالة الذيد للأفراح.

ودعا الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد الشباب المقبلين على الزواج إلى المبادرة في التسجيل للمشاركة في العرس الجماعي.

وتقدم الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتفضله برعاية العرس الجماعي السابع ومواصلة رعاية سموه لكافة الأعراس السابقة في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقةأ واهتمام سموه بأبنائه المواطنين من خلال ما يقدمه سموه من دعم سخي لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاته بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للنهوض بهم ودعم حياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد