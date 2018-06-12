شرطة الشارقة تحذر من التعامل مع حسابات وهمية

الشارقة 24:

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، يوم الثلاثاء، أفراد المجتمع من التعامل، مع حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء رموز وشخصيات اجتماعية معروفة، من داخل الدولة وخارجها، وانتحال صفة هؤلاء الأشخاص، في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال، بهدف الحصول على الأموال، عبر تحويلها إلى أرقام حسابات يحددونها للمستهدفين.

ودعت شرطة الشارقة، في تغريدات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحسابات الوهمية، فور تعرضهم لمثل هذه المحاولات والاتصالات، وتجنب الوقوع ضحية لهؤلاء المحتالين، أو الاستجابة لطلباتهم، والتورط معهم بأية صورة من الصور.

وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة، إنه لوحظ من خلال بعض البلاغات والاتصالات التي تلقتها مؤخراً، تعرض بعض الأشخاص لمحاولات النصب والاحتيال، من قبل مجهولين يقومون بإنشاء حسابات وهمية بأسماء رموز وشخصيات اجتماعية معروفة.

وأكدت شرطة الشارقة، مواصلة جهودها في متابعة ما يستجد من ظواهر ومشكلات أمنية، بتكثيف نشاطاتها في مكافحة مختلف أنواع الجرائم والحد منها، ومن بينها هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، التي يتم رصدها من قبل قسم الجرائم الإلكترونية.