بلدية الشارقة تختتم بطولتها الرمضانية لكرة القدم

الشارقة 24:

شهد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، اختتام البطولة الرمضانية لكرة القدم، والتي تم تنظيمها لإدارات وأقسام البلدية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأقيمت مبارياتها في الصالة الرياضية لمدرسة الأندلس، حيث شهدت المباراة النهائية فوز فريق إدارة المواقف العامة "2" على فريق إدارة المستودعات بنتيجة 4-3، بحضور المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، وعبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي البلدية، حيث شهدت هذه البطولة مشاركة 10 فرق من مختلف إدارات وأقسام البلدية.

وأكد الطريفي أن هذه البطولة تأتي في إطار المبادرات والفعاليات التي تقوم بها البلدية سنوياً خلال الشهر الفضيل، وتهدف إلى تعزيز روح الإخاء والمحبة بين الموظفين، وزيادة التقارب والتواصل الاجتماعي بينهم خارج أوقات الدوام الرسمية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء خلال الدوام الرسمي ويعتبر بيئة محفزة للعمل، في خطوة تهدف من خلالها البلدية دائماً إلى تعزيز روح المحبة والمودة بين الموظفين، وتوفير بيئة العمل المحفزة، وتحقيق الرضا الوظيفي.

وأشار إلى أن فعاليات البطولة التي أقيمت خارج الدوام الرسمي تعتبر عاملاً من عوامل تعزيز الروح التنافسية الإيجابية بين الموظفين، والذين يحرص كل منهم على بذل مجهود أكبر للفوز، كما تسودها أجواء من التنافسية الإيجابية، التي تعزز الروح الرياضية والتفاهم بين الموظفين، باعتبار كرة القدم هي لعبة شعبية تسودها الروح الرياضية من خلال ما يظهره اللاعبون على أرضية الملعب، وأصبحت وسيلة من وسائل تعزيز العلاقات والتفاهم بين الشعوب، ومن هذا المنطلق عملت البلدية على تعزيز هذا التواصل والتقارب بين موظفيها، في أجواء تسودها المنافسة الإيجابية وروح الدعابة والمرح.

وأوضح أن البلدية تعمل على استقطاب موظفيها من خلال برنامجها الرمضاني الذي تنظمه كل عام، من خلال حزمة كبيرة من الفعاليات والمبادرات التي تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والمجتمعية والدينية، والتي تحرص على تنفيذها البلدية كل عام خلال الشهر الفضيل، في أجواء إيمانية لتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وتوج سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة فريق إدارة المواقف العامة "2" بكأس البطولة، كما كما كرم وليد البلوشي وياسر محمد لتحكيمهما جميع مباريات البطولة، كما قام سعادته بتكريم الفائزين في مختلف فئات البطولة.