شرطة الشارقة تسخر جهودها لراحة المصلين في ليلة 27 رمضان

الشارقة 24:





انطلاقاً من حرصها على راحة المصلين في جميع مساجد الامارة في ليلة 27 شهر رمضان، سخرت القيادة العامة لشرطة الشارقة كافة إمكانياتها لتأمين المزيد من الأمن والسلامة لراحة المصلين في أجواء روحانية، حيث أدى الآلاف من المصلين على مستوى إمارة الشارقة صلاة قيام ليلة 27 من رمضان في المساجد التي امتلأت ساحتها بالمصلين.

وكثفت مختلف أجهزة شرطة الشارقة من تواجدها الأمني أمام المساجد في تلك الليلة، وتم اتخاذ كافة التدابير الأمنية والإجراءات التي من شأنها توفير الأمن والسلامة للمصلين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، بالإضافة إلى تنظيم حركة السير والمرور على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لتجنب الاختناقات المرورية خاصة أمام ساحات المساجد، وعلى الطرق المؤدية إليها، وتم تكثيف عمل الدوريات وتوزيعهم على المساجد في مختلف امارة الشارقة، حيث بلغ عددها 186 دورية شملت دوريات الطرق الداخلية، ودوريات الطرق الخارجية، ودوريات فرع أمن الطرق والنقل، بالإضافة إلى دوريات الإسناد.

كما شاركت الإدارة العامة للعمليات المركزية بغرفة عمليات الميدانية مزودة بتجهيزات إلكترونية وبرمجيات حديثة وتقنيات عالية الجودة ترصد روحانيات صلاة التهجد أولاً بأول، بالإضافة إلى توفـر المواد المصورة عن الفعالية، ونقل الصورة الحية من قلب الحدث لدعم متخذي القرار بالقرب من ساحات المساجد، نظراً لوجود إعداد كبيرة من المصلين للتنسيق بين كافة الجهود الشرطية والجهود الداعمة والمساندة الأخرى.

وقامت اللجان المنظمة بتكثيف جهودها لهذه الليلة، حيث تم مضاعفة أعداد المتطوعين حيث بلغ عددهم من شرطة الشارقة 240 شرطياً، وشرطية، من ضباط وصف ضباط وأفراد، أما عدد المتطوعين من الجهات الخارجية بلغ عددهم 185متطوعاً ومتطوعة من جهات خارجية عدة منها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفخر الوطن، وفريق سفراء الإمارات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لرواد المساجد، ولتوفير الأمن والأمان للمصلين لأداء صلاتهم في خشوع وبكل يسر، ولم تصادف أي حالات طارئة أو حرجة، بالتعاون مع الشرطة النسائية، واتسمت الحركة المرورية بالانسيابية والمرونة على الرغم من الكثافة الكبيرة في أعداد المركبات، ولم تحدث أي اختناقات أو حوادث مرورية تذكر .

كما شاركت شرطة الشارقة، بمركز شرطة ميداني، بالإضافة إلى مستشفى ميداني مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والإسعافات الأولية للتعامل عن الحالات الطارئة، وحالات الإغماء، كما تواجدت الشرطة المجتمعية والدفاع المدني وطيران الشرطة، في ظل منظومة متكاملة في تلك الليلة المباركة، حفاظاً على راحة المصلين.

وتابع العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، يرافقه العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وعدد من الضباط مدراء الإدارات ذات الاختصاص، الوضع عن كثب للوقوف على مجريات العمل الأمني والتنسيق بين الجهات المشاركة في حفظ النظام أمام مساجد إمارة الشارقة، وخاصة المساجد التي تشهد زيادة عدد المصلين في تلك الليلة المباركة من كل عام مثل: "مسجد الشيخ سعود، مسجد النور، ومسجد المغفرة، بالإضافة إلى مسجد الملك فيصل".