شرطة الشارقة تحذر من استخدام الألعاب النارية أيام العيد

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرصها على أمن وسلامة أفراد المجتمع ووقايتهم من المخاطر المحدقة التي قد تنتج عن استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة من خطورة استخدام الألعاب النارية من قبل أفراد الجمهور، خاصة الأطفال خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك لما تسببه من إزعاج وخطر على حياتهم وحياة الآخرين، معتبرة أن التعبير عن الفرحة بقدوم العيد بالألعاب النارية يمكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية.

وناشدت أفراد الجمهور إلى التعاون معها للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي قد تتسبب في إحداث الأذى لمستخدميها أو من حولهم، فضلاً عن الإهدار الكبير للأموال التي يمكن توظفيها فيما يعود بالنفع على المجتمع في مجالات أخرى.

وسوف تقوم الجهات المختصة بشرطة الشارقة بتكثيف حملاتها خلال عطلة العيد لضبط المخالفين باستخدام الألعاب النارية، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عبر أرقام التواصل 80040 أو 901 في حالة رصد أي ظاهرة سلبية من شأنها أن تعكر صفو أيام العيد.