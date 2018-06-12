شرطة الشارقة تضبط 143 متسولاً خلال شهر رمضان

الشارقة 24:





تمكنت "حملة كافح التسول وساعد من يستحق" التي أطلقتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية منذ مطلع شهر رمضان الفضيل، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة من ضبط 143 متسولاً، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الظواهر السلبية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

وقال العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن حملة الضبط التي قامت بها إدارة التحريات قد نتج عنها القبض على 78 متسولاً من الرجال، و56 من فئة النساء، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها شرطة الشارقة عبر الرقمين 80040 و 901، وكذلك عبر دورياتها الاعتيادية في كافة مناطق وطرق الإمارة.

وأشاد العقيد العاجل بتفاعل الجمهور مع الرسائل التوعوية التي يتم نشرها بصفة مستمرة عبر حسابات شرطة الشارقة، والتي كان لها أبلغ الأثر في التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي تعمل على جباية الأموال بدون وجه حق.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن الحملات الميدانية استهدفت التقاطعات، والتجمعات التجارية، وعند المساجد وغيرها من الأماكن التي تنشط بها هذه الظاهرة، مضيفاً إن هذا العام قد انحسرت أنشطة تلك الفئات بشكل ملحوظ في الإمارة عنه في العام الماضي، مشيراً إلى أنه بالرجوع إلى الإحصائيات الخاصة بالتسول في الفترة نفسها من العام الماضي من 2017 قد بلغت 189 ضبطية تسول، بنسبة انخفاض وقدرها 24%، ويعود ذلك إلى تجاوب أفراد المجتمع، مع توجهات وزارة الداخلية بهذا الشأن والتفاعل مع الحملات المستمرة التي يتم إطلاقها من فترة إلى أخرى، حتى أصبح لدى الجمهور ثقافة بعدم التعاطف مع هؤلاء الأشخاص.

وأفاد العقيد العاجل، أن معظم الذين تم القبض عليهم قادمون بتأشيرة زيارة، والبعض الآخر من المقيمين الذين يستغلون هذا الشهر الفضيل للتربح السريع، مشيراً إلى أنه فور القبض عليهم تم اتخاذ كافة الإجراءات ضدهم.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة العقيد إبراهيم مصبح العاجل، أفراد الجمهور إلى التواصل معهم بشكل مستمر من أجل القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع، ومنها ظاهرة التسول بشكل نهاني، وذلك عبر الاتصال المباشر بمنصة الاتصال 80040.