"مملكة اللؤلؤ" تستقبل زوارها أول أيام عيد الفطر

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عزمها افتتاح حديقة "مملكة اللؤلؤ" المائية، إحدى الحديقتين الرئيستين في "حدائق المنتزه"، الوجهة الترفيهية البارزة في إمارة الشارقة، أول أيام عيد الفطر المقبل، موجهة الدعوة للعائلات لزيارتها والاستمتاع بمرافقها بعد أن تمت إعادة تطويرها بالكامل.

وشهدت "مملكة اللؤلؤ" في إطار عمليات التحديث الشاملة، إضافة مجموعة جديدة من المرافق والألعاب المائية، إذ جرى تزويدها بـ 35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً، تضمنت حوض أمواج اصطناعية يتسع لـ 200 زائر في الجولة الواحدة، وبرج منزلقات جديد يضم عدداً كبيراً من المنزلقات المائية، ومنزلقاً مائياً جديداً مخصصاً للأطفال يستوعب 110 أطفال، بعمر يراوح بين 4 و14 عاماً، في وقت ارتفعت طاقتها الاستيعابية إلى 7000 زائر.

وتستلهم الحديقة المائية اسمها من "مملكة اللؤلؤ"، وهي مملكة أسطورية مستوحاة من "لؤلؤة المعرفة"، بطلتها "الأميرة لؤلؤة" التي تخوض المغامرات في مختلف مرافق مملكتها.

وتضم الحديقة المائية وحدة رئيسة للمأكولات والمشروبات، قادرة على تقديم مجموعة متنوعة من المأكولات لأكثر من 1000 ضيف في الساعة الواحدة، في حين تتوزع 3 أكشاك في أرجاء الحديقة لتقديم مختلف أنواع الوجبات الخفيفة والسريعة والحلويات.

وقال خالد القصير، المدير العام "لحدائق المنتزه": "اكتملت الأعمال التطويرية في الحديقة منذ فترة قريبة، وأصبحنا جاهزين لإعادة افتتاحها أمام الزوار والسياح خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشكل مرة أخرى إحدى أكثر نقاط الجذب السياحي والترفيهي إثارة ومتعة في إمارة الشارقة، وفي دولة الإمارات عموماً".

وأضاف القصير: "ينسجم تطوير "حدائق المنتزه"، وإعادة افتتاح الحديقة المائية مع سياسة "شروق" في تطوير وجهات سياحية متكاملة، تلائم جميع أفراد العائلة، وترتقي بجودة الخدمات في الإمارة ونوعية حياة القاطنين فيها، وراعينا عند تنفيذ "مملكة اللؤلؤ" تلبية أعلى معايير السلامة في هذا المجال، ما أهّل "حدائق المنتزه" لنيل عضوية كل من الاتحادات الدولية للمنتزهات الترفيهية والسياحية، ورابطة الحدائق المائية العالمية، والحصول على مصادقة معتمدة من شركة "إليس أند أسوشييتس".

وتابع القصير: "أدعو الجميع لزيارة "مملكة اللؤلؤ" والاستمتاع فيها بتجربة ترفيهية جديدة بالكامل، وأنا على ثقة من أن الحديقة ستنال إعجاب وتقدير كل من سيخوض مغامراتها المائية المتنوعة".

وكانت "شروق" قد أغلقت "حدائق المنتزه" في وقت سابق من العام الماضي، بهدف مباشرة أعمال التوسعة والتطوير ضمن المرحلة الثانية، الذي وصلت كلفتها إلى 100 مليون درهم، في مسعى لتقديم أفضل الخدمات والمرافق التي تترافق مع معايير عالية من الجودة والسلامة.

ومع افتتاح الحديقة الترفيهية، التي تحمل اسم "جزيرة الأساطير"، والمقرر في الربع الثاني من العام الجاري، سترتفع الطاقة الاستيعابية "لـحدائق المنتزه" إلى 17 ألف زائر يومياً.

وتروي "جزيرة الأساطير" قصة مبنية على رحلة عبر الزمن تمر بتسعة بلدان، وتسرد مجموعة من الأساطير التقليدية، والحكايات الخيالية، من خلال 26 مرفقاً ولعبة مختلفة سيتم إضافتها إلى الحديقة، تراعي جميعها أعلى المعايير السلامة والأمان، في وقت يجري توسيع مسار المغامرات ليشمل مساراً جديداً مخصصاً للأطفال، يضم شبكة للقفز بقدرة استيعابية تصل إلى 100 طفل في الجولة الواحدة، وتشمل الإضافات الجديدة كذلك قطاراً بعربتين رئيستين تتسعان لـ 40 راكباً في الجولة الواحدة، ويصطحب الزوار في رحلة إلى "جزيرة الأساطير" ويعبر بلدانها التسعة.