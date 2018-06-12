184 مسجداً لصلاة عيد الفطر السعيد في الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تخصيصها 184 مسجداً في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها لإقامة صلاة عيد الفطر السعيد، منها 138 في مدينة الشارقة، و16 في المنطقة الوسطى، و30 بالمنطقة الشرقية.

وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، وكذلك اللغة الإنجليزية، كما خصصت ركناً بلغة الإشارة في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بمدينة الشارقة لذوي الإعاقة السمعية.

وتقام الصلاة عند الساعة 5:44 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية والمدام ومليحة، وعند الساعة 5:43 صباحاً في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، وفي المنطقة الشرقية ومدنها وضواحيها تقام الصلاة عند الساعة 5:41 صباحاً.

وبهذه المناسبة الكريمة تتقدم دائرة الشؤون الإسلامية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، وجمهور المواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلين الله تعالى أن يكون عيد خير وبركة على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعم الخير والسلام على شعوب العالم أجمع.