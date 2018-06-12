"الشارقة التخصصي لطب الأسنان" ينظم مبادرة "فرحة عيد"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظم مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان بمنطقة الشارقة الطبية، الثلاثاء، مبادرة "فرحة عيد"، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال الأيتام ومشاركتهم فرحة العيد، وتذكير المجتمع بأهمية الاهتمام بهذه الفئة الغالية على نفوسنا.

استقطبت مبادرة "فرحة عيد" 100 طفل يتيم من ذوي الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال إسعادهم بالحصول على ثياب جديدة للعيد أسوة بغيرهم من الأطفال، وتعزيزاً لمبادئ التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأشارت الدكتورة هند الهاجري مديرة مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان، إلى أهمية تعزيز فرص العمل التطوعي لإظهار أرقى أشكال التكامل والتعاون والعطاء الإنساني في مجتمع دولة الإمارات، موضحة أن مبادرة فرحة عيد ليست عملاً فردياً بل عمل جماعي بمشاركة جميع العاملين بالمركز من الطاقم الطبي والفني والإداري، وتعتبر فرصة لجميع العاملين بالمركز للإسهام في تلبية احتياجات الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، انطلاقاً من العمل على تفعيل المبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" واستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية، الهادفة إلى إعلاء المسؤولية المجتمعية للعاملين بها.