539 أسرة تستفيد من حملة جود الرمضانية في الذيد

الشارقة 24:

استفادت 539 أسرة من الأسر المسجلة في كشوف وسجلات جمعية الشارقة الخيرية بإدارة الذيد، من حملة جود الرمضانية، التي شملت زكاة المال، حيث تم توزيعها على57 أسرة، بقيمة مالية قدرها 120ألف درهم، وكسوة العيد التي تم توزيعها على 50 أسرة بقيمة مالية وصلت إلى 50 ألف درهم، وكوبونات المير الرمضاني التي تم توزيعها قبل حلول الشهر الفضيل على 132 أسرة، بقيمة مالية بلغت 75 ألف درهم، بالإضافة إلى إفطار صائم حيث يتوافر في مدينة الذيد في 23 موقعاً.

وقال الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد: "رمضان بالنسبة لنا في إدارة جمعية الشارقة الخيرية بالذيد، كما هو الحال مع بقية الإدارات الفرعية، شهر مميز، فمن خلال حملة جود الرمضانية الواسعة والمتنوعة يكون تواصل وتفاعل مع الناس من خلال عناوينها الأساسية المتمثلة في زكاة المال وكسوة العيد وإفطار صائم وزكاة الفطر والمير الرمضاني، وتقوم فرق الجمعية والمتطوعون بأعمالهم بكل فرح وسرور".

وبين أن استعداد وجهوزية إدارة الجمعية في الذيد كان مبكراً، كعادتها في كل عام في شهر رمضان المبارك، وكذلك كان حال المحسنين والمتبرعين وفاعلي الخير، الذين دأبوا على التعاون والتفاعل والتواصل مع الجمعية، وهم في حالة ازدياد مستمر، كماً ونوعاً، ودوماً يكون لها أثر طيب وفاعل في نجاح الحملة الرمضانية.

وذكر أن فاعلي الخير والمتبرعين والمحسنين هم شركاء الجمعية في العمل الخيري، وفي حملة جود الرمضانية خصوصاً.

وأشار إلى أن حملة جود الرمضانية لهذا العام تتزامن مع عام زايد، حيث مرور 100عام على ميلاد مؤسس وباني دولة الإمارات، التي دأبت منذ اليوم الأول على تثبيت وتعزيز نهج الخير في كل مكان، وما زال هذا النهج قائماً وفي تزايد مستمر وتطور كبير بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة لهذا النهج الذي يعتبر أحد عناوين دولة الإمارات، وساهم في تحقيق الدولة مكانة عالمية مرموقة في العمل الخيري والإنساني، فبصمات الدولة حاضرة في كل مكان يحتاج إلى مساعدة أو إغاثة أو عمل خير بمشروع هنا ومشروع هناك، يؤكد على أهمية ومكانة العمل الخيري في الدولة والمجتمع الإماراتي.